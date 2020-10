Espagne - Luis Enrique dévoile sa liste pour la Ligue des Nations

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a dévoilé, de manière très originale, sa liste des 25 joueurs qui disputeront un match amical face au Portugal le 7 octobre à Lisbonne puis deux matchs de Ligue des Nations contre la Suisse et l'Ukraine les 10 et 13 octobre prochain. Deux nouvelles têtes font leur apparition : Canales et Campaña. Thiago Alcantara est absent, touché par la covid-19.

LA LISTE DE L'ESPAGNE

Gardiens : David De Gea, Kepa, Unai Simón

Défenseurs : Jesus Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, Gayá, Reguilón

Milieux de terrain : Busquets, Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Ceballos, Canales, José Campaña

Attaquants : Rodrigo, Oyarzabal, Ansu Fati, Gerard Moreno, Dani Olmo, Ferran, Adama Traoré.