Espagne - Luis Enrique ouvre la porte à un retour au Barça

Luis Enrique l'entraîneur du Barça, s'est livré à une conférence de presse depuis son domicile. Interrogé par des internautes, il est revenu sur son expérience en tant qu'entraîneur et n'a pas fermé la porte à un potentiel retour au Barça. "Dans tous les clubs où j'ai entraîné, j'ai laissé la porte ouverte" déclare-t-il dans un premier temps, avant de revenir en particulier sur son expérience au FC Barcelone. "J’ai passé huit années en tant que joueur (1996-2004) et trois en tant qu’entraîneur (2014-2017), en plus de trois autres au Barça B (2008-2011). Je garde en tête toutes ces expériences. Je me sens heureux d’avoir passé autant d’années dans un club comme le FC Barcelone, auquel je dois tout. (...) Mon temps là-bas a été merveilleux et je serai toujours reconnaissant".

Puis lorsqu'une question lui a été posée sur le meilleur joueur qu'il a pu entraîner, sa réponse ne fait "aucune doute". "Celui qui m'a le plus impressionné, à la fois en tant que joueur et maintenant en tant qu'entraîneur, est Leo Messi" répond-t-il. A 49 ans Luis Enrique, qui n'exclut pas un retour au Barça, est "fier de ce (qu'il a) accompli" et pour le moment reste "ambitieux" avec l'équipe d'Espagne, dont il est redevenu le sélectionneur en fin d'année dernière.