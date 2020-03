Espagne - Luis Enrique voit la France 'en avance'

En période de confinement et alors que les rencontres amicales internationales ont été logiquement annulées en raison de la pandémie de coronavirus, Luis Enrique a répondu aux questions des internautes depuis son domicile. Le sélectionneur espagnol a notamment évoqué l'ambition de la Roja, qualifiée pour l'Euro qui se disputera finalement en 2021. "Nous avons récemment connu une période avec la meilleure génération de l'histoire du football espagnol" explique-t-il en référence aux victoires lors des Euro 2008 et 2012 et de la Coupe du Monde 2010. "Maintenant nous sommes dans une autre situation. Je vois l'équipe nationale capable de gagner des choses, c'est d'ailleurs un de mes défis en tant que sélectionneur, je ne l'ai jamais caché, mais c'est évident que nous sommes dans cet état d'esprit."

L'ancien entraîneur du Barça, qui se verrait bien revenir sur le banc du club catalan à l'avenir, estime que l'Espagne se trouve dans un peloton de plusieurs nations susceptibles de remporter la prochaine compétition. Un peloton dans lequel il ne met pas l'équipe de France qu'il considère actuellement supérieure. "D'autres équipes nationales sont sur la même longueur d'onde. Des équipes nationales qui sont en avance sur nous comme la France, qui est championne du monde. Et un groupe d'autres équipes nationales qui ont beaucoup de potentiel. Nous faisons partie de ce groupe de six ou sept équipes qui peuvent atteindre les objectifs. Après, c'est la performance sur le terrain qui nous dira si nous pouvons y arriver ou pas."