Espagne - Sergio Busquets blessé au genou gauche

Hier soir, lors de la 5ème et avant-dernière journée de la Ligue des Nations, l'Espagne a passé une soirée compliquée en Suisse. La sélection ibérique n'a pu faire mieux que match nul (1-1) et a vu Sergio Ramos rater deux penalties. Outre cette contre-performance, la Furia Roja a également perdu Sergio Busquets (32 ans) sur blessure. Le milieu de terrain du FC Barcelone, touché au genou et remplacé à la 73ème minute de jeu, souffre d'une légère entorse du ligament collatéral externe du genou gauche. Selon sa fédération, il va passer une IRM à Séville dans la journée.

🚨ÚLTIMA HORA | Diagnóstico inicial @5sergiob:



➡️ Esguince de ligamento colateral externo de grado leve en la rodilla izquierda.



➡️ Mañana se le practicará una resonancia magnética en Sevilla.



➡️ El jugador no se ejercita con el grupo en Suiza.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/jmBsaSWrRF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 15, 2020