Etude - Ce que les clubs de L1 ont versé aux agents lors de la saison 2019-20

La Fédération Française de Football a rendu public les montants des commissions versées par les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 aux "agents sportifs FFF et autorisés par la FFF" lors de la saison 2019-2020.

Sur le site de la Fédération Française de Football, on peut retrouver depuis ce début de semaine un long document qui répertorie le montant des commissions versées par les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 aux agents pour les transferts. Plus de 135 millions d'euros ont été versés au total (91,32 M€ en 2017-2018, 117 M€ en 2018-2019), dont plus de la moitié pour trois clubs. Sans réelle surprise, le Paris Saint-Germain est la formation française qui a versé le plus de commissions aux agents sportifs pour le recrutement de joueurs sur le dernier exercice. D'après le long rapport fourni par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le club de la capitale a lâché environ 26,94 M€ de commissions. Les Rouge-et-Bleu devancent le Lille OSC, deuxième, qui est passé de 8 M€ en 2017-2018 à 23,40 M€ en 2019-2020, conséquence de son modèle de trading de joueurs, et l'AS Monaco, troisième (20,12 M€).

Plus de la moitié pour Paris, Lille et Monaco

Avec 11,74 M€, l'Olympique Lyonnais continue d'être de plus en plus généreux avec les agents (944 687 € en 2017-2018, 8,29 M€ en 2018-2019) et est le quatrième club de Ligue 1 qui a versé le plus de commissions en 2019-2020. Le club rhodanien est suivi par l'Olympique de Marseille. Troisième de ce classement sur l'exercice 2018-2019 avec 10,79 M€ de commissions versées, les Ciel-et-Blanc ont un peu réduit la voilure, n'arrivant qu'en cinquième position sur la saison 2019-2020 (7,46 M€). L'AS Saint-Etienne (5,69 M€), les Girondins de Bordeaux (5,17 M€), le Montpellier Hérault Sport Club (4,35 M€), le Stade Rennais FC (3,95 M€) et l'OGC Nice (2,46 M€) complètent le top 10 hexagonal. À noter, qu'en moyenne, sur l'opus 2019-20, les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ont versé 3,4 millions d'euros de commissions.

CE QUE CHAQUE CLUB DE L1 A VERSÉ AUX AGENTS EN 2019-2020

Paris Saint-Germain : 26,94 M€

Lille OSC : 23,40 M€

AS Monaco : 20,12 M€

Olympique Lyonnais : 11,74 M€

Olympique de Marseille : 7,46 M€

AS Saint-Etienne : 5,69 M€

FC Girondins de Bordeaux : 5,17 M€

Montpellier HSC : 4,35 M€

Stade Rennais FC : 3,95 M€

OGC Nice : 2,46 M€

RC Strasbourg Alsace : 2,40 M€

Stade de Reims : 2,19 M€

SCO Angers : 2,12 M€

Amiens SC : 1,66 M€

FC Nantes : 1,42 M€

Toulouse FC : 1,29 M€

FC Metz : 1,26 M€

Nîmes Olympique : 1,05 M€

Dijon FCO : 893 000 €

Stade Brestois 29 : 818 000 €