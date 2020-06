Etude - Entraîneurs expatriés : l'Argentine domine, la France accroche le top 10

Selon le CIES, l'Argentine compte le plus d'entraîneurs expatriés. L'Espagne et la Serbie complètent le podium. La France, elle, arrive en dixième position, à égalité avec la Colombie.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, ce lundi, le Centre international d'étude du sport (CIES) via son Observatoire du football s'est attardé sur les nationalités les plus représentées parmi les entraîneurs évoluant à l'étranger. Au total, 1875 clubs ont été étudiés dans 128 ligues et 91 pays et ce sont les Argentins qui sont présents en plus grand nombre hors de leurs frontières natales.

Au 1er juin 2020, 68 techniciens argentins étaient expatriés, la plupart d'entre eux en Amérique Latine (11 au Chili, 7 au Pérou, 6 en Équateur). Seuls trois entraîneurs argentins dirigent actuellement une équipe sur le Vieux-Continent : Diego Simeone à l'Atlético Madrid (Espagne), Marcelo Bielsa à Leeds United (Angleterre) et Hernan Losada à Beerschot (Belgique).

LA FRANCE FERME LE TOP 10

Autre nation à avoir la cote à l’étranger : l'Espagne, deuxième de cette grosse étude. Nos voisins d'outre-Pyrénées placent 41 entraîneurs dans 21 pays différents. La Serbie occupe la troisième marche du podium, avec 34 entraîneurs dans un nombre record de 24 pays. L'Allemagne et l'Italie (27 entraîneurs expatriés) se partagent la quatrième place.

Mentions spéciales, aussi, au Portugal (25 entraîneurs dans 17 pays, nationalité étrangère la plus représentée en Ligue 1) et à l'Uruguay (24 techniciens dans 16 pays), qui, malgré la petite taille de leur État, suivent au sixième et septième rang, des places plus qu'honorables. L'Angleterre (20 techniciens expatriés), le Brésil (16) et... la France (14 entraîneurs expatriés) complètent le top 10.