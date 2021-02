Etude - Kylian Mbappé toujours le joueur le plus cher au monde, Neymar dans le top 5

Selon une étude de KPMG publiée ce mardi, Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, est toujours le joueur à la plus grande valeur marchande au monde.

Ce mardi, KPMG Football Benchmark a publié une étude sur les valeurs marchandes des joueurs. Malgré les baisses liées à la crise sanitaire, Kylian Mbappé reste le joueur à la plus grande valeur marchande au monde. Selon le cabinet d'audit et de conseil, l'attaquant français du Paris Saint-Germain (22 ans) vaut la coquette somme de 185 M€. L'international tricolore devance trois autres attaquants : Harry Kane (27 ans, Tottenham, 125 M€), Raheem Sterling (26 ans, Manchester City, 125 M€) et Jadon Sancho (20 ans, Borussia Dortmund, 118 M€).

Neymar (29 ans), l'attaquant brésilien des Rouge-et-Bleu, complète le top 5 avec une valeur marchande estimée à 115 M€. Mohamed Salah (28 ans, Liverpool) et Marcus Rashford (23 ans, Manchester United) ont également une valeur estimée à 115 M€. Kevin de Bruyne (29 ans, Manchester City, 114 M€), Trent Alexander-Arnold (22 ans, Liverpool, 111 M€) et Sadio Mané (28 ans, Liverpool, 110 M€) ferment ce top 10 qui comprend donc huit attaquants, un milieu de terrain (Kevin de Bruyne) et un défenseur (Trent Alexander-Arnold).

LE TOP 10 DES JOUEURS À LA PLUS GRANDE VALEUR MARCHANDE