Etude - Le top 4 des joueurs français les plus chers au monde

Derrière Kylian Mbappé, joueur à la plus grande valeur marchande du monde selon une étude de KPMG publiée ce mardi, les trois autres Tricolores les plus chers de la planète football sont Antoine Griezmann, Anthony Martial et Raphaël Varane. L'attaquant du FC Barcelone (29 ans) arrive en 26ème position de cette étude avec une valeur estimée à 78,9 M€. L'attaquant de Manchester United est un peu plus loin dans le classement, au 32ème rang (75,4 M€), tandis que le défenseur central du Real Madrid pointe en 46ème place (69,4 M€).

LE TOP 4 DES FRANÇAIS À LA PLUS GRANDE VALEUR MARCHANDE