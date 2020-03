Etude - Les valeurs des effectifs de L1 en 2019-2020

Le centre international d'étude du sport a publié cette semaine un classement des clubs de Ligue 1, basé sur la valeur de leurs effectifs respectifs.

Septième effectif le plus cher d'Europe, le PSG est évidemment celui qui est le mieux valorisé en France. Son estimation atteint près du milliard d'euros (979 millions) selon le CIES (centre international d'étude du sport), qui s'appuie sur les valeurs des vingt joueurs les plus chers de chaque effectif. On retrouve en seconde position Lyon (532 M€), puis Lille (399 M€), qui complétaient également le podium de la dernière saison de Ligue 1.

Derrière, Monaco arrive avec un effectif coté à plus de 300 millions d'euros (319 M€), devançant ainsi Rennes (267 M€), talonné par Marseille (256 M€). La position de l'OM, seulement 6e, peut s'expliquer par l'âge déjà avancé de joueurs recrutés à prix d'or (Payet, Strootman) et des contrats qui s'arrêteront en 2021 pour d'autres (Thauvin, Germain, Lopez, Amavi). Nice (7e, 194 M€), Bordeaux (8e, 188 M€), St-Etienne (9e, 146 M€) et Reims (10e, 134 M€) complètent le top 10.

Nîmes, plus faible budget de L1, s'en sort bien

Dans la seconde moitié de ce tableau, ça se joue à peu de choses entre Nantes, Montpellier, Angers, Strasbourg, Toulouse et Metz, dont les valeurs d'effectifs oscillent entre 126 et 93 millions d'euros. Une tranche basse se détache avec Dijon et son effectif à 63 M€ en queue de peloton, derrière Amiens (19e), Brest (18e) et Nîmes (17e). La preuve que le club gardois, malgré un budget exsangue (27 M€, le plus faible en L1 cette saison), est parvenu à construire un effectif de qualité.

LA VALEUR DES EFFECTIFS EN L1