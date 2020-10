Etude - Quels sont les effectifs les plus chers de l'Europe ?

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football au Centre international d'étude du sport (CIES) présente les effectifs les plus chers dans les cinq grands championnats européens.

Comme chaque semaine, l'Observatoire du football a publié une nouvelle analyse, très approfondie, sur le monde du football. Ce lundi, l'institut basé en Suisse a publié son classement annuel des effectifs les plus chers du monde. Sans réelle surprise, Manchester City est le club qui a l’effectif le plus cher du continent européen d’après la somme de toutes les indemnités de transferts. Pep Guardiola, l'entraîneur catalan du club anglais, peut ainsi s'appuyer sur un groupe qui a coûté un peu plus d’un milliard d’euros, 1,036 milliard d'euros pour être très exact. Malgré la menace du fair-play financier qui le guette depuis plusieurs mois, le futur adversaire de l'OM en Ligue des Champions a même augmenté ses dépenses de 22 millions d'euros par rapport à l’année dernière.

Malgré une baisse de ses dépenses par rapport à l'an passé (- 25 M€), le Paris Saint-Germain arrive à la deuxième place du classement avec 888 M€ dépensés pour constituer son effectif de cette saison 2020-2021. Sans surprise là aussi, le club parisien est le seul effectif de Ligue 1 a être présent dans le top 10 de cette étude. Les Rouge-et-Bleu devancent leur premier et prochain adversaire en Ligue des Champions, Manchester United. Avec 844 M€ dépensés pour bâtir son effectif, le club mancunien est à +93 M€ de dépenses par rapport à la saison dernière. Un peu plus loin dans le top 10, on trouve le FC Barcelone (4ème, 826 M€), Chelsea (5ème, 763 M€), le Real Madrid (6ème, 708 M€), Liverpool (7ème, 666 M€), la Juventus Turin (8ème, 594 M€), Arsenal (9ème, 590 M€) et Everton (10ème, 504 M€).

Le Bayern Munich, auteur d'un triplé retentissant la saison passée Ligue des Champions-Bundesliga-Coupe d'Allemagne, n'arrive qu'en quinzième position de cette étude, avec 408 M€ dépensés pour concocter son effectif de la saison. Un signe de l'excellent fonctionnement du club bavarois, dont certains devraient peut-être s'inspirer. Autre constat irréfutable de cette analyse : la Premier League confirme son statut de championnat phare du Vieux-Continent. En effet, l'élite anglaise s'est montrée la plus dépensière sur les derniers marchés des transferts. En plus des six clubs qu'elle place dans le top 10 de cette étude, la Premier League a vu ses vingt clubs dépenser plus de 100 M€ pour mettre sur pied leurs effectifs respectifs.

LE TOP 10 DES EFFECTIFS LES PLUS CHERS EN EUROPE