Etude - Quels sont les effectifs les plus chers de Ligue 1 ?

Le mercato estival terminé depuis une petite semaine, le centre international d'étude du sport (CIES) en a profité, dans son dernier rapport publié ce jour, pour établir un classement du championnat de France selon le coût de chaque équipe.

Pour composer leurs effectifs actuels, les vingt clubs de Ligue 1 ont dépensé près de 2 milliards et demi d'euros, 2,439 Mds€ pour être très exact. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain, deuxième effectif le plus cher d'Europe derrière Manchester City, domine largement le classement rendu public par l'Observatoire du football au CIES. Le club de la Capitale a ainsi dépensé 888 M€ d'indemnités de transfert pour mettre en place l'effectif actuellement à la disposition de Thomas Tuchel.

Hormis le Paris Saint-Germain, six autre équipes de notre élite seulement ont dépensé plus de 100 M€ pour former leur effectif : l'AS Monaco (2ème, 358 M€), l'Olympique de Marseille (3ème, 194 M€), l'Olympique Lyonnais (4ème, 172 M€), le Lille OSC (5ème, 133 M€), le Stade Rennais FC (6ème, 123 M€) et l'OGC Nice (7ème, 115 M€). Les Girondins de Bordeaux (61 M€), le Montpellier Hérault Sport Club (51 M€) et le Stade de Reims (44 M€) complètent le top 10 français.

INDEMNITÉS DE TRANSFERT DÉPENSÉES POUR COMPOSER L'EFFECTIF