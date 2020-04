Etude - Quels sont les meilleurs clubs tremplin pour le big-5 ?

Le 54ème rapport mensuel de l'Observatoire du football a été dévoilé par le CIES. Dans ce dernier rapport, l'institut basé en Suisse a établi le classement des meilleurs clubs tremplin pour le big-5.

Au mois d'avril, le Centre International pour l’Etude du Sport de l'Université de Neuchâtel (Suisse) a mis en avant les meilleurs clubs tremplin, ayant permis aux joueurs d'accéder à une formation appartenant au "big-5" européen (Premier League, Liga, Bundesliga, Serie A et Ligue 1). Le classement est dominé par l’Ajax Amsterdam, qui a envoyé 22 joueurs dans les équipes des cinq plus grands championnats continentaux. La formation néerlandaise devance le Benfica Lisbonne (21 joueurs) et le RB Salzbourg (20 joueurs), trois clubs réguliers des différentes Coupes d'Europe.

Très actifs et dépensiers sur le marché des transferts, le Real Madrid et le FC Barcelone s'en sortent finalement plutôt bien... via leurs réserves. La Castilla de la Casa Blanca, classée quatrième, regorge de talents et a permis à 17 joueurs de faire leurs débuts dans le big-5, essentiellement dans d'autres clubs de Liga mais aussi parfois en équipe première. Son rival historique, le Barça, arrive un peu plus loin dans le classement, aux portes du top 10, installé au onzième rang. Avec 11 joueurs envoyés dans les clubs du big-5, le Barça B, et sa Masia, restent des tremplins de première facture.

Le premier club non-européen est Boca Juniors (Argentine), qui arrive en quinzième position avec 9 joueurs, tandis que le premier club français n'est autre que Le Havre (Ligue 2), installé à une très belle seizième place du classement, à égalité avec Leeds, River Plate et l'Olympiakos Le Pirée. Huit anciens joueurs du club doyen évoluent actuellement dans les cinq grands championnats du continent. Deux autres formations françaises sont présentes dans le top 20, à la vingtième place, avec sept joueurs envoyés dans le big-5 : le Clermont Foot (Ligue 2) et le Tours FC (National 2).