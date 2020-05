Etude - Real, Barça, PSG, OL... quelles sont les valeurs des grands clubs ?

Chaque année, le cabinet d'étude KPMG publie son classement sur la valorisation des plus grands clubs européens. Le Real Madrid truste encore et toujours le haut de l'affiche devant Manchester United et le FC Barcelone. Le PSG est, de son côté, le club dont la valeur a le plus augmenté dans le Top 20.

En ce jeudi, le cabinet d’étude économique KPMG a dévoilé la liste des clubs les plus chers du monde, établie à partir d’une méthodologie, confidentielle selon l'institut, basée sur le total des gains annuels multiplié par un coefficient calculé avec 5 variables (profit, popularité, potentiel sportif, niveau des droits TV et propriétaire ou non du stade). Comme l'an dernier, c’est le Real Madrid qu'on retrouve au sommet, avec une valorisation économique estimée à 3,47 milliards d’euros. Le podium ne bouge pas non plus puisque Manchester United (3,34 milliards d’euros) et le FC Barcelone (3,19 milliards d’euros) le complètent toujours. De manière générale, et sans surprise, les clubs anglais sont majoritaires dans le Top 30 avec neuf représentants, devant les Espagnols au nombre de six, tout comme les Italiens. Au total, treize clubs sont valorisés à plus de 1 milliard d'euros. En plus des trois précédemment cités, on retrouve le Bayern Munich (2,8 milliards d'euros), Liverpool (2,6), Manchester City (2,6), Chelsea (2,2), Tottenham (2,06), le Paris Saint-Germain (1,9), Arsenal (1,8), la Juventus Turin (1,7), le Borussia Dortmund (1,2) et l’Atlético Madrid (1,1).

Comme vous pouvez le voir, le Paris Saint-Germain fait son apparition dans le Top 10, grimpant de deux positions par rapport à l'année dernière pour s'installer au 9ème rang, avec un montant fixé à 1,911 milliard d’euros. Cinquième club le plus riche du monde avec des revenus annuels à 638 millions, le club de la Capitale présente de très bons chiffres : 1er revenu commercial, 4e revenu opérationnel, 1ère croissance des clubs du TOP 10 sur 5 ans. Par ailleurs, en 4 ans, entre 2016 et 2020, sa valeur a augmenté de 127%, passant de 843 millions d’euros à plus de 1 milliard. Mais il continue, en revanche, de payer sa dépendance pour l’utilisation du Parc des Princes, outil appartenant à la collectivité publique et qui, de fait, n’entre pas dans les actifs du club. L'Olympique Lyonnais, lui, n'a pas ce problème. Propriétaire du Groupama Stadium, le club rhodanien conserve sa 20ème place au classement, avec une valeur estimée à 543 millions d’euros. Deuxième représentant de notre Ligue 1 parmi les 32 équipes du classement, le club président par Jean-Michel Aulas affiche l’évolution européenne la plus importante sur 4 ans, avec une croissance - excusez du peu - de 193%.