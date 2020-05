Etude - Scores fleuves : le PSG domine le big-5 et (évidemment) la L1 !

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football du CIES s'est attardé sur les clubs ayant gagné le plus de matchs de championnat par un écart de trois buts ou plus entre 2015 et 2020. Neuvième sur le plan mondial, le Paris Saint-Germain domine le big-5 et, accessoirement, la Ligue 1.

Voilà une nouvelle étude qui risque d'intéresser les parieurs. En ce lundi, le Centre international d'étude du sport (CIES) via son Observatoire du football s'est intéressé aux clubs ayant, au cours de ces cinq dernières années (2015-2020), gagné le plus fort pourcentage de rencontres de championnat par trois buts d'écart (ou plus). Au sommet du classement mondial, on trouve le Lincoln Red Imps FC (Gibraltar), qui remporte quasiment un match sur deux par au moins trois buts (49,6%), suivi par les Tahitiens de l'AS Tefana (42,9%) et par les Philippins du Ceres-Negros FC (41,9%). Dans les tréfonds du classement, le CIES recense 28 clubs sans aucune victoire par au moins trois buts d'écart en cinq ans.

L'Ajax Amsterdam (Pays-Bas), premier grand club européen, occupe la cinquième place du classement mondial avec 37,4% de victoires fleuves. Neuvièmes ex-aequo sur l'ensemble de la planète football, les formations du Paris Saint-Germain et le FC Barcelone dominent les cinq grands championnats du Vieux-Continent (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) avec 35,4% de victoires fleuves. Le Bayern Munich (32,4%), le Real Madrid (27,5%) et Manchester City (26,7%) complètent le top 5, tandis que le Borussia Dortmund (21,2%), Liverpool (21,1%), Tottenham (18,8%), la Lazio Rome (18,4%) et le Napoli (18,3%) ferment le top 10.

Concernant la Ligue 1, l'écart est énorme entre le PSG et ses principaux poursuivants, à savoir l'AS Monaco (18%) et l'Olympique Lyonnais (17,9%), malgré tout très bien installés sur le podium. Suivent l'Olympique de Marseille (11,6%), le Nîmes Olympique (9,5%), le Lille OSC (9,4%), l'AS Saint-Etienne (8,4%), l'OGC Nice (7,9%), le RC Strasbourg Alsace (7,6%) et le Stade de Reims (7,4%), qui prennent place dans le top 10 de notre élite nationale. La palme du plus mauvais élève revient, de manière assez surprenante, au Stade Rennais, avec seulement 2,6% de victoires fleuves malgré de très bons résultats au cours des cinq dernières saisons. Conclusion : seule la victoire est belle, peu importe l'écart.

POURCENTAGE DE VICTOIRES FLEUVES EN LIGUE 1 (2015-2020)