Euro 2020 - L'UEFA pense au mois de décembre comme alternative

Ce mardi, les membres de l'UEFA se réuniront en vidéoconférence afin d'évoquer l'avenir de l'Euro prévu en juin et juillet prochains. Le report de la compétition continentale ne fait quasiment aucun doute, mais sa date de report, elle, est encore inconnue. A l'heure actuelle, l'hypothèse la plus probable serait un report d'une année et l'Euro se tiendrait alors entre juin et juillet 2021. Mais ces dernières heures, une autre possibilité est à l'étude à en croire les informations venues d'outre-Manche, et plus précisément de The Telegraph.

Selon le quotidien britannique, l'instance européenne étudierait la possibilité d'organiser la compétition en décembre prochain. De cette manière, les clubs pourraient terminer les compétitions de l'exercice 2019-2020 cet été et les barrages pour l'Euro 2020 pourraient également être disputés durant la période estivale. De plus, l'organisation de l'Euro en décembre pourrait permettre d'avoir un avant-goût de ce que sera le calendrier des clubs en 2022 avec l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar en décembre. Pour l'heure, toutes ces hypothèses restent anecdotiques et il faudra certainement attendre mardi pour en savoir davantage sur la question.