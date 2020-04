Euro 2020 - L'UEFA veut conserver les 12 villes hôtes pour 2021 !

L'UEFA souhaite toujours disputer l'Euro 2020, qui aura lieu en 2021, dans les 12 villes hôtes, comme il était prévu initialement.

L'UEFA ne compte pas abandonner son projet de 12 villes hôtes pour l'Euro 2020. En effet, selon les informations de Sky Sports, l'instance européenne a organisé des pourparlers avec les représentants des villes : Amsterdam, Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublin, Glasgow, Londres, Munich, Rome et Saint-Pétersbourg et Martin Kallen, le PDG d'UEFA Events pour trouver un terrain d'entente sur les nouvelles dates.

Un porte parole de l'UEFA a confirmé ces informations chez nos confrères. "L'UEFA EURO 2020 devrait avoir lieu entre le 11 juin et le 11 juillet 2021 avec l'intention d'avoir le même calendrier des matches et les mêmes villes hôtes. Cependant, à ce stade, le calendrier des matches n'a pas été officiellement confirmé. L'UEFA est en contact avec les 12 villes hôtes à ce sujet et d'autres annonces seront faites en temps voulu" a-t-il déclaré. Pour rappel, l'UEFA a décidé de reporter d'un an son championnat d'Europe à la suite de l'épidémie européenne liée au coronavirus afin de permettre aux championnats d'aller à leur terme.

Des questionnements ont naturellement été posés, notamment sur la capacité de l'Italie (Rome) et de l'Espagne (Bilbao) d'accueillir la compétition l'an prochain. Mais la fédération espagnole est persuadée que la ville basque sera en mesure d'accueillir les quatre matchs programmés d'ici-là, comme l'a expliqué Pablo Garcia Cuervo, le porte-parole de la fédération, à l'agence de presse PA : "Ce n'est pas un problème pour nous de jouer à Bilbao en 2021".