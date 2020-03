Euro 2020 - La Fédération Italienne va demander un report

Lors de la réunion exceptionnelle de l'UEFA programmée ce mardi, la Fédération Italienne de Football va exprimer un choix clair en demandant le report de l'Euro 2020 (12 juin - 12 juillet). C'est, en tout cas, ce qu'a révélé ce dimanche le président de l'instance transalpine, Gabriele Gravina, auprès de nos confrères de SportMediaset.

"Nous proposerons à l’UEFA le report du championnat d’Europe. Nous allons essayer d’arriver à la fin de ce championnat car cela est plus juste et plus correct après les nombreux investissements et sacrifices de nos clubs", a confié l’homme fort du football italien, qui a également suggéré que les clubs italiens ne devraient pas s'entraîner pour le moment. "Si le championnat devait reprendre début mai, j'abandonnerais la question de l'entraînement. Laissons les garçons à la maison, ils doivent récupérer leur énergie physique et mentale", a-t-il ainsi conclu.