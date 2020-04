Euro 2020 - Les barrages disputés en fin d'année ?

En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux événements sportifs ont été reportés. C'est notamment le cas de l'Euro 2020, et par conséquent, de ses barrages. Si les nouvelles dates de la compétition continentale ont été fixées (du 11 juin au 11 juillet 2021), celles des barrages doivent encore être définies. Et selon le Daily Mail, ces rencontres pour obtenir les derniers tickets pour la compétition pourraient se jouer en octobre et en novembre.

D'après le média britannique, les rencontres pourraient se dérouler à huis clos et et les sélections auraient d'ores et déjà fait savoir à l'UEFA qu'elles souhaitent disputer un match un match de reprise après la crise avant de se lancer dans les barrages.