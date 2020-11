Euro 2020 - Les six groupes de la compétition

Hier soir, la Macédoine du Nord, la Hongrie, la Slovaquie et l'Écosse ont obtenu les derniers billets pour l'Euro 2021, qui se tiendra entre le 11 juin et le 11 juillet 2021. Retrouvez, ci-dessous, les compositions des six groupes du prochain tournoi continental.

LES GROUPES DE L'EURO 2021

Groupe A

Turquie, Italie, Pays de Galles, Suisse

Groupe B

Danemark, Finlande, Belgique, Russie

Groupe C

Pays-Bas, Ukraine, Autriche, Macédoine du Nord

Groupe D

Angleterre, Croatie, République Tchèque, Écosse

Groupe E

Espagne, Suède, Pologne, Slovaquie

Groupe F