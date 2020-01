Euro 2020 - Theo Hernandez avec les Bleus ?

Si le pronostic de SportyTrader sur l'Euro 2020 reste encore flou à quelques mois du début de la compétition, le site spécialisé dans l’actu des paris sportifs est en revanche limpide chaque semaine sur la Serie A : Theo Hernandez est l’un des éléments moteurs du Milan cette saison en Italie.

Actuel meilleur buteur du club - 5 buts en 16 apparitions tout de même - le défenseur passé par le Real Madrid rayonne, et semble avoir trouvé en Lombardie l’équipe qu’il lui fallait pour dévoiler l’entièreté de son potentiel. Une belle première saison avec les Rossoneri qui pourrait notamment lui ouvrir les portes de l’équipe de France, et ce dès le mois de mars pour les rencontres à venir face à l’Ukraine (27/03) et la Finlande (31/03).

Alors que son frère - Lucas - est l’un des seuls Bleus à n’avoir jamais déçu ces derniers mois, le natif de Marseille pourrait rapidement venir l’imiter, et renforcer la concurrence au poste de latéral gauche en sélection. Benjamin Mendy régulièrement blessé, et Lucas Digne restant par moment limité, le deuxième de la fratrie Hernandez semble en tout cas avoir les cartes en main pour y parvenir, et devenir l’un des éléments importants chez les champions du Monde en titre. Deux Hernandez en Bleu ? C’est définitivement possible. A suivre dans les prochaines semaines.