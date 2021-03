Euro 2021 - Noël le Graët évoque les incertitudes qui entourent la compétition

Initialement prévu l'été dernier, l'Euro 2020 a été repoussé à cause de la crise sanitaire qui touche le monde et se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2021. Si le compétition est actuellement toujours maintenue, les conditions dans lesquelles elle se déroulera sont un peu floues. Exceptionnellement, l'année dernière elle devait se disputer dans douze villes hôtes aux quatre coins de l'Europe et l'UEFA a une nouvelle fois validé ce format alors que certains pays souffrent plus que d'autre de la propagation du Covid-19. Noël le Graët était présent ce mercredi à la Ligue de Paris Île-de-France de football et a évoqué les incertitudes liées au championnat d'Europe de football.

"L'Euro ? On ne sait pas trop pour le moment. Je pense que les douze villes seront confirmées sauf avis contraire de l'UEFA. Pour le moment elle garde ces douze villes, sans spectateurs" a déclaré le président de la Fédération française de football.