Euro U21 2021 - Les adversaires de la France pour la phase de groupes

Ce jeudi, l'UEFA a procédé au tirage au sort de la phase de groupes de l'Euro U21 2021. Pour rappel, la compétition se déroulera en Hongrie et Slovénie et aura un format unique : une phase de groupes du 24 au 31 mars 2021, puis la phase à élimination directe du 31 mai au 6 juin. La France hérite d'un groupe plutôt accessible avec la Russie, l'Islande et le Danemark.

LES GROUPES DE L'EURO U21 2021

Groupe A

Hongrie

Allemagne

Roumanie

Pays-Bas

Groupe B

Slovénie

Espagne

République Tchèque

Italie

Groupe C

Russie

Islande

France

Danemark

Groupe D