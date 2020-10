Europe - Ansu Fati et Erling Haaland entrent dans le livre des records

Dans ce livre officiel des records, on retrouve évidemment des performances sportives et footballistiques. Ainsi, Lionel Messi, grâce aux 6 Ballons d'Or qu'il a remportés, est présent dans ce livre. En plus de l'Argentin, deux très grands espoirs du football européen font leur apparition cette année : Ansu Fati et Erling Haaland.

L'Espagnol du FC Barcelone est donc le plus jeune joueur à avoir marqué en Ligue des Champions, contre l'Inter Milan, à 17 ans et 40 jours, le 10 décembre 2019. L'attaquant du Borussia Dortmund, quant à lui, a inscrit 9 buts lors d'un même match, face au Honduras lors de la Coupe du Monde U20 avec son pays. Nul doute que ce ne seront pas les seuls records qu'ils battront...