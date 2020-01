Everton - André Gomes de retour à l'entraînement collectif

Voilà une très belle image ! Ecarté des terrains depuis le 3 novembre dernier et une fracture de la cheville face à Tottenham, André Gomes est déjà de retour à l'entraînement collectif. Alors que l'absence du milieu portugais était estimée à plusieurs mois, l'ancien du Barça est apparu ce mardi avec ses coéquipiers au centre d'entraînement. Un retour précoce puisqu'il arrive seulement 86 jours après sa blessure.

💪 | SO GOOD to see @aftgomes back training with the rest of the lads today! 💙💙💙



Just 8️⃣6️⃣ days after his injury, Gomes joined the squad for small sections of the first-team session. pic.twitter.com/9QCVIAwLGZ