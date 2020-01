Everton - André Gomes déjà de retour à l'entraînement !

On l'avait quitté début novembre, allongé sur une civière à Goodison Park, la jambe droite fracturée en deux après un contact malheureux avec l'attaquant de Tottenham Heung-min Son. A peine deux mois plus tard, André Gomes est déjà de retour au centre d'entraînement d'Everton, où il a retrouvé ses coéquipiers ce mardi matin, comme le montre une vidéo diffusée sur le compte Twitter des Toffees.

"C'est une bonne nouvelle car il va bien. Son rétablissement va plus vite. J'espère qu'il sera avec nous le plus rapidement possible, car c'est un joueur fantastique", a récemment déclaré Carlo Ancelotti, qui devrait néanmoins attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir compter sur son milieu de terrain portugais (26 ans).