Everton - Lucas Digne et les Toffees visent la Ligue des Champions

Lors d'un entretien accordé à Goal, le défenseur gauche d'Everton Lucas Digne (27 ans) a déclaré que l'équipe de Carlo Ancelotti a pour objectif d'accrocher l'Europe à la fin de la saison après avoir fait un départ canon. Les Toffees (7e place avec 13 points) ont cependant perdu leurs 3 derniers matches, mais le Français s'est montré confiant dans leur capacité à retrouver leur forme de début de saison qui leur a permis de se hisser aussi haut dans le classement. Il a mis les récents revers sur le compte des blessures et des suspensions qui ont frappé Everton ces derniers temps et a évoqué le début de saison de son équipe. "Nous avons eu un début de saison parfait, puis nous avons rencontré quelques bosses sur la route, mais nous allons rebondir maintenant", a-t-il déclaré à Goal lors de cette trêve internationale.

"Pour moi, notre bon départ n'a pas été une surprise. Nous avons montré notre vrai niveau. Le club a bien réussi sur le marché des transferts, nous sommes donc un bon groupe de joueurs - et un grand manager avec une expérience incroyable dans le football de haut niveau. C'est une période passionnante pour être à Everton en ce moment. Nous allons revenir à notre meilleur niveau et nous serons une équipe forte cette saison (...) Everton a l'ambition de jouer la Ligue des champions, et moi aussi, parce que cela me manque", a confié l'international tricolore (34 sélections).