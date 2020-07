FA Cup - Arsenal fait tomber le tenant du titre Manchester City et se qualifie pour la finale !

Ce samedi soir, Manchester City vient d'abandonner un deuxième titre cette saison. Opposés à Arsenal à l'occasion de la première demi-finale de la Cup, les hommes de Pep Guardiola ont chuté face à des Gunners réalistes (2-0). Après avoir subi en début de rencontre, les protégés de Mikel Arteta, ancien assistant du technicien catalan des Citizens, ont su élever leur niveau de jeu pour prendre les devants. Sur un très bon centre déployé par Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang a fait mouche d'une sublime demi-volée de l'extérieur du pied droit (19ème). Libérés par cette ouverture du score, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette sont passés près du break avant la pause mais la belle tête smashée par Shkodran Mustafi a été brillamment détournée par un Ederson décisif (41ème).

Au retour des vestiaires, Manchester City a affiché un bien meilleur visage mais a manqué d'efficacité et de réussite dans le dernier geste. Une frappe de Raheem Sterling a d'abord frôlé le poteau (49ème), puis Benjamin Mendy (52ème) et Riyad Mahrez (54ème) ont contraint Emiliano Martinez à deux très belles parades. Finalement, contre le cours du jeu, les Gunners ont mis fin au suspense sur une seconde réalisation signée de l'inévitable et indispensable Pierre-Emerick Aubameyang, qui a profité d'un mauvais alignement de Benjamin Mendy pour aller tromper Ederson entre ses jambes (71ème). Avec ce succès de prestige, Arsenal valide son ticket pour la finale de la compétition (la 21ème de son histoire), programmée le samedi 1er août prochain à Wembley. Les Gunners y retrouveront soit Manchester United soit Chelsea, qui s'affronteront ce dimanche soir (19 heures) dans la seconde demie.