FA Cup - Arsenal vient à bout de Newcastle dans les prolongations

Arsenal s'est qualifié pour les 16èmes de finale de la FA Cup en s'imposant pendant les prolongations face à Newcastle. Dominateur, les hommes de Mikel Arteta ont conservé le ballon durant l'ensemble de la rencontre mais ont mis du temps à trouver le chemin des filets. Après avoir passé quatre-vingt-dix minutes sans le moindre but, le rencontre a failli basculer au début de la prolongation. Suite à une une intervention un peu trop musclée, Emile Smith Rowe a reçu un carton rouge (94ème). Après avoir vérifié l'action grâce à la VAR, l'arbitre de la rencontre a finalement changé la couleur du carton et a adressé un jaune au milieu de terrain des Gunners.

Un quart d'heure plus tard (109ème), après une remise de la tête d'Alexandre Lacazette, c'est lui qui vient ouvrir le score grâce à une sublime reprise qui vient se loger dans le petit filet des Magpies. Épuisés, les joueurs de Newcastle ont reculé et ont concédé un second but à trois minutes de la fin des prolongations (117ème). Parfaitement servie dans la surface, Kieran Tierney décale Aubameyang dans les six mètres qui n'a plus qu'a assuré avec un plat du pied.