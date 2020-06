FA Cup - Au bout du suspense, Manchester United élimine Norwich !

Pour la trentième fois de son histoire, et c'est un record, Manchester United jouera une demi-finale de FA Cup. Car oui, ce samedi en début de soirée, les protégés de Ole Gunnar Solskjaer sont venus à bout, après prolongations, de Norwich City (1-2). Sans Paul Pogba ni Anthony Martial, laissés sur le banc au coup d’envoi, les Red Devils ont ouvert la marque peu après la pause, via Odion Ighalo, buteur sur le tout premier tir cadré du match (51ème). Mais, à l'entrée du dernier quart d'heure de jeu, Todd Cantwell a envoyé un missile dans les filets de Sergio Romero pour égaliser et redonner espoir aux Canaries (75ème). Finalement, United, alors en supériorité numérique depuis l'exclusion de Timm Klose (89ème), est parvenu à faire la différence au cours de l'extra-time. Harry Maguire, du bout du pied, a été l'auteur du but décisif (118ème), qui permet aux Red Devils d'arracher le premier ticket pour les demies. Demain dimanche, Sheffield United-Arsenal, Leicester-Chelsea, et Newcastle-Manchester City se disputeront les trois autres billets.