FA Cup - Chelsea domine Leicester City

Après Manchester United et Arsenal, Chelsea est le troisième club qualifié pour les demi-finales de la FA Cup. Ce dimanche après-midi, à l'occasion des quarts de finale de la compétition, les Blues sont venus à bout des Foxes sur la plus petite des marges (0-1). Après une première période très compliquée, durant laquelle ils ont été copieusement bousculés, les joueurs de Frank Lampard sont parvenus à changer de visage après la pause et Ross Barkley, à la suite d'un centre de Willian, a inscrit le but de la qualification, d'une belle volée (63ème).