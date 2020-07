FA Cup - Chelsea dompte Manchester United et rejoint Arsenal en finale !

L'affiche de la finale de la FA Cup est désormais connue et Wembley sera le théâtre, le samedi 1er août prochain, d'un match 100% Londres. Après Arsenal, tombeur du tenant du titre Manchester City hier (2-0, résumé), Chelsea, vainqueur de la compétition en 2018, a pris le meilleur sur Manchester United (3-1), en ce dimanche soir. Dans cette partie, stoppée de longues minutes suite à la sortie de Eric Bailly, touché à la tête et évacué sur civière, les Blues ont fait la différence quelques secondes avant la pause via Olivier Giroud, buteur sur une passe décisive signée César Azpilicueta (45ème+11).

Dès le retour des vestiaires, Mason Mount a profité d'une grosse faute de main de David De Gea pour réaliser le break (46ème). Sonnés, les protégés de Ole Gunnar Solskjaer ont encore cédé à l'entame du dernier quart d'heure de jeu, encaissant un troisième but, inscrit contre son propre camp par le malheureux Harry Maguire, mis sous pression par Antonio Rüdiger (74ème). En toute fin de match (90ème+3), Bruno Fernandes, sur un penalty obtenu par Anthony Martial, a sauvé l'honneur pour les Red Devils, qui sortent de la compétition la tête basse.