FA Cup - Chelsea s'impose face à Luton Town et se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à Tammy Abraham

Chelsea s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup après une victoire (3-1) face à Luton Town. C'est une équipe largement remaniée par Frank Lampard qui s'est présentée face aux pensionnaires de League Two (4ème division anglaise). Mais malgré la rotation effectuée, les Blues ont dominé les débats et il n'aura fallu que onze minutes pour les voir ouvrir le score. Tammy Abraham profite d'une mauvaise relance de la défense adverse pour récupérer le ballon sur le côté droit de la surface et enchainer une frappe limpide qui vient trouver le chemin des filets (11ème). Un peu plus de cinq minutes plus tard (17ème), c'est encore l'attaquant de 23 ans qui vient doubler la mise pour les siens en étant à la réception d'un superbe centre de Reece James.

Malgré la réduction du score de Luton Town grâce à une reprise de Jordan Clark (30ème) aidée par une faute de main de Kepa Arrizabalaga, le club londonien crucifie les espoirs du club de Bedfordshire en seconde période. C'est encore l'international anglais qui marque et vient inscrire un triplé sur un service de Callum Hudson-Odoi (71ème). En fin de rencontre, Chelsea manquera l'occasion d'aggraver le score après un penalty manqué de Timo Werner (86ème).