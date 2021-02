FA Cup - Everton vient à bout de Tottenham au terme d'un scénario incroyable

Des buts, du suspens, des prolongations, Everton et Tottenham ont assuré le spectacle ce mercredi soir, dans le cadre du 5ème tour de la FA Cup. Et si les 22 acteurs ont sorti une grande prestation, ce sont les Toffees qui ont arraché la victoire 5 buts à 4 ! Le match a commencé tambour battant avec l'ouverture du score de Davinson Sanchez pour Tottenham dès la 3ème minute. Mais à compter de la demi-heure de jeu, les joueurs d'Everton vont complètement renverser la vapeur : Calvert-Lewin (36ème), Richarlison (38ème) et Sigurdsson (43ème, s.p) permettent aux hommes d'Ancelotti de virer en tête. Juste avant la pause, Erik Lamela réduit la marque pour les Londoniens (45+3ème).

En seconde mi-temps, Sanchez, encore lui, égalise pour les Spurs (57ème). Mais une fois encore, Everton reprend les devants (68ème) grâce au doublé de Richarlison. Alors que les locaux pensaient tenir la victoire, Harry Kane envoie tout le monde en prolongation (83ème). Et dans ces 30 minutes supplémentaires, le but de la victoire est attribué à Bernard pour Everton à la 97ème minute !