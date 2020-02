FA Cup - Les Baby Reds de Liverpool s'en sortent face à Shrewsbury

Tenus en échec il y a une dizaine de jours par la formation de troisième division (2-2), Liverpool et ses Baby Reds s'en sont sortis ce mardi face à Shrewsbury (1-0) lors du replay du 4ème tour de FA Cup. Malgré une domination en leur faveur, les jeunes de Liverpool se sont fait peur avant l'heure de jeu en encaissant un but finalement refusé par le VAR (58e). La victoire leur est finalement revenue suite à un but contre son camp de Williams à l'entame du dernier quart d'heure (75e). Liverpool se qualifie donc pour le prochain tour de la compétition.