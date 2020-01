FA Cup - Liverpool contraint au 'rematch' par Shrewsbury Town !

Petite sensation en Angleterre ce dimanche ! Au courage, Shrewsbury Town, formation de D3 anglaise, est parvenue à refaire un retard de deux buts pour accrocher le nul face à Liverpool (2-2) lors du 4ème tour de la FA Cup. Avec un onze très remanié, les Reds ont pris les devants au quart d'heure de jeu grâce à un but du jeune Curtis Jones (15e). Dès le retour des vestiaires, le malheureux Love a marqué contre son camp en voulant mettre le ballon en corner (46e). Mais à l'heure de jeu, l'entrée de Cummings a tout changé ! Cinq minutes après son arrivée sur le terrain, l'attaquant a réduit l'écart sur penalty (65e) puis il s'est offert un doublé pour égaliser dix minutes plus tard (75e) ! Malgré l'entrée en jeu de Salah pour le dernier quart d'heure, le score n'a pas évolué et les deux formations devront donc rejouer le match, à Anfield.