FA Cup - Liverpool rechute à Chelsea !

Liverpool a concédé une deuxième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, en se faisant sortir de la FA Cup par Chelsea (2-0).

Pas de rebond pour Liverpool. Trois jours après sa première défaite de la saison en Premier League, samedi à Watford (3-0), la bande de Jürgen Klopp s’est inclinée sur la pelouse de Chelsea (2-0), ce mardi au 5e tour de la FA Cup. Un revers logique, bien que concédé sur des erreurs défensives flagrantes. Fabinho a d’abord perdu un ballon devant sa surface, dont Willian a profité pour fusiller Adryan (13ème), battu ensuite par une frappe de Ross Barkley à l’issue d’un rush plein axe, inexplicablement autorisé par les Reds (64ème).

Le score aurait même pu être plus lourd si la doublure d’Alisson, peu inspirée sur ses deux buts encaissés, n’avait pas remporté un duel avec Pedro (67ème), après une nouvelle perte coupable du jeune latéral droit Neco Williams (18 ans), et dévié sur sa barre une demi-volée à bout portant d’Olivier Giroud, titulaire pour la quatrième fois d’affilée à la pointe de l’attaque londonienne (74ème). En face, Kepa Arrizabalaga a aussi réalisé des prouesses, dont un triple arrêt devant Mané, Minamino et Origi (20ème), mais a su garder sa cage inviolée.

Cette défaite, la deuxième de rang donc, pourra s’expliquer en partie par le turnover opéré par Klopp (Salah, Firmino, Alexander-Arnold, Alisson et Wijnaldum n’ont pas débuté), mais inquiète forcément à une semaine du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre l’Atlético Madrid (défaite 1-0 à l’aller). Les Blues, quant à eux, seront au rendez-vous des quarts de finale de la FA Cup, le week-end du samedi 21 mars (tirage au sort mercredi).