FA Cup - Malmené par une D4, Manchester City se qualifie en huitièmes de finale dans les dernières minutes

Manchester City s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la FA Cup après sa victoire (1-3) face à Cheltenham Town. Les pensionnaires de League Two (4ème division anglaise) ont longtemps malmené les hommes de Pep Guardiola et y ont cru jusqu'au bout. Avec beaucoup de volonté, l'équipe du comté de Gloucestershire s'est crée plusieurs occasion et est parvenue à ouvrir le score peu avant l'heure de jeu (59ème). Un but salvateur pour les hommes de Mike Duff mais qui a réveillé les Citizens. Sur les reste de la rencontre, les Mancuniens sont montés en puissance et c'est Phil Foden qui a sonné la révolte pour les siens à neuf minute de la fin du temps réglementaire (81ème). Seulement trois minutes plus tard (84ème), Gabriel Jesus est à la réception d'un centre de Cancelo et donne l'avantage aux Skyblues grâce à un contrôle enchainé d'une reprise puissante. Dans le temps additionnel, Ferrán Torres vient sceller le destin de Cheltenham Town en profitant d'un superbe décalage d'İlkay Gündoğan (90+4ème). Manchester City a eu chaud mais s'est imposé et affrontera Swansea City au prochain tour.