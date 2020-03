FA Cup - Manchester City et Leicester assurent le minimum

Trois nouvelles rencontres du 5ème tour de FA Cup se jouaient ce mercredi soir. Manchester City et Leicester ont assuré le minimum.

Opposés à des formations de Championship (D2 anglaise) au 5ème tour de FA Cup, Leicester City et Manchester City ont opté pour le service minimum. A domicile et malgré une nette domination au niveau de la possession du ballon, les Foxes ont dû patienter jusqu'à la fin de rencontre pour débloquer la situation et obtenir leur billet. Sur un centre d'Albrighton, Ricardo Pereira a délivré les siens de la tête (82e). Face à Sheffield Wednesday, Manchester City a également disposé de son adversaire sur la plus petite des marges (0-1). Peu après l'entame de la seconde période, Sergio Agüero a inscrit le but de la qualification sur un service de Benjamin Mendy (53e).