FA Cup - Manchester City surclasse Swansea et file en quart de finale

Manchester City s'est imposé (1-3) ce mercredi face à Swansea lors du 5ème tour de la FA Cup. Pendant l'intégralité de la rencontre, les Citizens ont monopolisé le ballon (74% de possession) et contraint les hommes de Steve Cooper a passé la majeure partie de ce match dans leur propre camp. Après n'avoir cessé de reculer, les Gallois ont concédé l'ouverture du score à la demie heure de jeu sur un but assez cocasse. Sur un centre venu de la droite, Kyle Walker cherche à glisser le ballon dans la course de Jesus qui n'arrive pas à le récupérer mais sa course vient tromper le portier adverse. L'arrière droit anglais trouve involontairement le chemin des filets et permet aux siens de mener à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, la formation de Pep Guardiola plie le match en trois minutes. Raheem Sterling qui est parfaitement lancé par Rodri vient faire le break d'un limpide plat du pied à bout portant du gardien (47ème). Quelques instants plus tard, Garbiel Jesus est à la réception d'une remise de la tête de Bernardo Silva et crucifie l'équipe de Championship grâce à un superbe enchainement en plein coeur de la surface (50ème). En fin de rencontre, Swansea réduit le score sur son seul tir cadré grâce à Morgan Whittaker. Manchester City enchaine un 15ème succès consécutif toutes compétitions confondues et se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup.