FA Cup - Manchester United fait le strict minimum contre Watford

Dans un match de coupe, l'essentiel est la victoire et Manchester United l'a bien compris. Les Mancuniens ont ouvert rapidement la marque grâce au capitaine Scott McTominay. L'Écossais place sa tête sur un corner bien frappé par Alex Telles dès la 5ème minute. Dans une rencontre peu emballante, malgré les entrées en jeu de Rashford ou Martial en cours de jeu, Watford n'est pas parvenu à égaliser et Man U arrache donc une qualification pour le quatrième tour de la FA Cup !

On we go to the fourth round 💪



🔴 #MUFC

🏆 #FACup@Chevrolet