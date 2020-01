FA Cup - Manchester United se défait de Wolverhampton

Incapables de se départager le 4 janvier dernier au Molineux Stadium (0-0), Manchester United et Wolverhampton ont eu le droit à un second match pour tenter de rallier le prochain tour de FA Cup. Et ce sont les Red Devils qui ont décroché leur ticket en s'imposant sur la plus petite des marges (1-0).

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Juan Mata en milieu de seconde période (67e). Servi dans la profondeur par Martial, l'Espagnol s'en est allé battre le gardien d'un ballon piqué du gauche. Les Mancuniens seront donc au rendez-vous du quatrième tour.