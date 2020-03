FA Cup - Manchester United tient son rang face à Derby County

Victorieux de Derby County ce jeudi soir (0-2) lors du 5ème tour de FA Cup, Manchester United a décroché le dernier billet pour les quarts de finale. Malgré une bonne entame de la part des pensionnaires de Championship (D2 anglaise), les Red Devils se sont montrés plus efficaces et ont regagné les vestiaires avec deux buts d'avance. Après une vraie partie de billard, Luke Shaw a pu déclencher une frappe hasardeuse qui a tout de même terminé sa course au fond des filets (34e). Quelques minutes plus tard, le latéral anglais s'est mué en passeur pour offrir le but du break à Ighalo (41e).

Après la pause, Derby County a eu deux opportunités de relancer la rencontre, sans succès (47e, 50e). Finalement, Ighalo a tué tout suspense en s'offrant un doublé en milieu de seconde période (70e). Avec ce net succès face à l'équipe de Wayne Rooney, ancienne gloire des Red Devils, Manchester United rejoint donc Norwich en quarts de finale, tombeur de Tottenham aux tirs au but mercredi soir.