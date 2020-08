FA Cup - Porté par Aubameyang, Arsenal renverse Chelsea et sauve sa saison !

La finale de la FA Cup, disputée ce samedi en fin d'après-midi à Wembley, opposant Arsenal à Chelsea, a tourné à l'avantage des Gunners (2-1). Pourtant, tout avait plutôt mal commencé dans cette partie pour les protégés de Mikel Arteta, qui ont rapidement concédé l'ouverture du score des Blues. Ainsi, sur un bon service en retrait signé Olivier Giroud, Christian Pulisic a effacé Kieran Tierney avant d'ajuster à bout portant Emiliano Martínez (0-1, 5ème). Sonnés par ce but précoce, les Gunners ont mis quelques bonnes minutes à réagir. Le temps avançant, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont toutefois affiché un bien meilleur visage et sont même passés tout près de l'égalisation en milieu de premier acte. Malheureusement, le très joli but inscrit du pied gauche par Nicolas Pépé a été refusé pour un hors-jeu de position sifflé contre Ainsley Maitland-Niles (23ème). Finalement, quelques petites minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé, en se faisant justice sur un penalty obtenu pour une faute de Cesar Azpilicueta (1-1, 28ème). L'ancien olympien, capitaine des Blues lors de cette finale, quittera d'ailleurs ses coéquipiers de manière prématurée, touché net à la cuisse (34ème).

Au retour des vestiaires, les protégés de Frank Lampard ont rapidement connu un nouveau coup du sort avec la sortie sur blessure de Christian Pulisic, claqué au terme d'un raid solitaire (47ème). En manque de chance et de réussite, les Blues ont finalement cédé une seconde fois dans cette troisième finale de l'histoire entre les deux clubs (Arsenal a remporté les deux précédentes). Sur un contre initié par Hector Bellerin, relayé par Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang est parvenu à mystifier Kurt Zouma dans la surface avant de lober Willy Caballero d'un magnifique petit piqué du gauche (2-1, 67ème). Dans le dur, Chelsea a ensuite vu le sort s'acharner avec l'expulsion - sévère - de Mateo Kovacic pour un second carton jaune, sur un très léger contact avec Granit Xhaka (73ème). À onze contre dix, Arsenal est alors parvenu à gérer tranquillement son avantage pour s'offrir la 14ème victoire de son histoire en Cup, ainsi qu'un très précieux ticket pour la prochaine édition de la Ligue Europa. Chelsea, de son côté, a bu le calice jusqu'à la lie avec la blessure à l'épaule de Pedro (90ème+9). De bien mauvais augure avant de retrouver le Bayern Munich, samedi prochain, pour son 8ème de finale retour de Ligue des Champions.