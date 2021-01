FA Cup - Tottenham cartonne Marine FC

Large victoire pour Tottenham et José Mourinho pour leur 32ème de finale de FA Cup. Face au Marine FC, modeste club de cinquième division britannique, les Spurs se sont imposés 5-0 grâce notamment à un triplé de Carlos Vinicius, l'ancien joueur de l'AS Monaco. Lucas Moura et Alfie Devine ont marqué les deux autres buts. À noter que Devine est devenu, à 16 ans et 163 jours, le plus jeune buteurs des Spurs.