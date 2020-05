Faits divers - Dele Alli cambriolé et agressé à son domicile

"Merci pour tous vos messages. L'expérience fut horrible mais nous allons bien maintenant", a posté Dele Alli via son compte Twitter, hier soir. Quelques heures plus tôt, le Daily Mail rapportait que le milieu de Tottenham (24 ans) avait été victime d'un violent cambriolage à son domicile, situé dans le nord de Londres, dans la nuit de mardi à mercredi.

L'international anglais, accompagné de son frère, de leurs deux compagnes et d'un ami, aurait été menacé par deux individus, armés d'un couteau, venus lui dérober des bijoux et des montres. Il aurait même été touché au visage dans une échauffourée avec ses agresseurs.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.