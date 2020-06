Faits divers - Le véhicule de Paul Pogba saisi par la police !

Drôle de mésaventure pour Paul Pogba hier à Manchester, à la veille du choc opposant son équipe de United à Tottenham (ce soir à 21h15). Selon The Sun, le champion du monde aurait été arrêté au bord de sa Rolls-Royce et a vu son bolide être saisi par la police anglaise. Le milieu de terrain de 27 ans a même dû monter à l'arrière de la voiture de patrouille afin d'être raccompagné chez lui.

Ce qui est reproché à Pogba est la validité de sa plaque d'immatriculation. Celle-ci est française alors que la loi britannique oblige les résidents à mettre à jour leur plaque dans les deux semaines qui suivent l'obtention du véhicule. En revanche, pas d'autre infraction à signaler pour le Français, des témoins ont attesté auprès de nos confrères qu'il a respecté les limitations de vitesse et les consignes de la police. La Pioche aura sept jours pour récupérer sa voiture, une fois avoir réglé les formalités nécessaires et payé une légère amende (environ 165 euros plus 22 euros par jour de détention).