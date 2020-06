Faits divers - Neymar visé par une plainte pour homophobie !

Il y a un an, Neymar était visé par une plainte pour viol qui avait fortement entaché son image, avant d'être classée sans suite. Cette fois, c'est une toute autre affaire dans laquelle la star brésilienne (28 ans) est empêtrée, mais elle pourrait lui causer tout autant d'ennuis. Selon l'AFP, le parquet de Sao Paulo a confirmé avoir reçu une plainte pour homophobie contre le joueur parisien, qui aurait en effet traité de "petit pédé" un certain Tiago Ramos, le petit ami de sa propre mère.

Les propos de Neymar auraient été tenus dans la sphère privée, au fil d'une discussion avec plusieurs amis finalement diffusée dans la presse. On y entend donc le joueur traiter Tiago Ramos de "petit pédé" et d'"enculé". La presse à scandales avait révélé que ce dernier, 22 ans, était bisexuel, peu de temps après que sa relation avec la mère de Neymar, Nadine Gonçalves (52 ans), soit rendue publique. C'est un activiste LGBT, pas directement impliqué dans l'affaire, qui a porté plainte pour "crime d'homophobie et incitation à la haine" contre Neymar. La plainte doit désormais être étudiée par un procureur, qui devra décider si des poursuites doivent être engagées, ou non, à son encontre.