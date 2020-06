Faits divers - Un joueur de Derby County s'est fait poignarder

Le défenseur de Derby County (8e de Championship, D2 anglaise) Andre Wisdom a été admis à l'hôpital, ce week-end, après avoir été poignardé dans une rue de Londres. C'est en se rendant chez un ami à Liverpool, dans la foulée de la victoire de son équipe contre Reading (2-1) samedi soir, que Wisdom aurait été agressé alors qu'il sortait de son véhicule. Victime de plusieurs coups de couteau, il aurait également été volé. Le club de Wayne Rooney a néanmoins donné des nouvelles rassurantes hier soir, en indiquant que son joueur était "dans un état stable", selon Sky Sports.

Wisdom devrait quitter l'hôpital dans le courant de la semaine, mais demeure évidemment très incertain pour les deux prochains matchs de Derby County, face à Preston (mercredi) et Nottingham Forest (samedi), capitaux dans la course à la promotion en Premier League.

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ