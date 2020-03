FFF- Le Graët soutient la décision de reporter l'Euro

La Fédération Française de Football a communiqué la réaction de son président, Noël Le Graët, suite à la décision officielle de reporter l'Euro à 2021. Ce dernier a déclaré soutenir "pleinement la décision de l'UEFA de reporter l'Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021 et d'adapter les formats des compétitions européennes en conséquence". Il précise au passage que les matchs amicaux de l'équipe de France, seront "logiquement reportés en juin".

Le Graët qualifie cette décision de "sage et pragmatique", car elle "permet de s'inscrire pleinement dans l'urgence et la priorité de l'action collective". Il confirme également que cette option pourrait permettre "d'envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu'en juin." La Ligue 1 pourrait ainsi reprendre son cours, après étude des différentes possibilités, dès que "la reprise des activités sera possible".