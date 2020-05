FFF - Décision aujourd'hui pour la Ligue 2 à 22

C'est aujourd'hui que doit se tenir le comité exécutif de la Fédération française de football, qui a la possibilité de revenir sur la décision prise la semaine dernière par l'assemblée générale de la LFP, favorable au passage d'une Ligue 2 à vingt-deux clubs. Ce devrait être le cas et Noël Le Graët, le président de la 3F, devrait rester fidèle à la ligne de conduite qu'il suit depuis l'annonce de l'arrêt des championnats en France, à savoir organiser des montées et des descentes entre chaque division.

L'instance devrait donc annuler la décision de la LFP et maintenir un format habituel pour la L2, officialisant ainsi les promotions de Pau et Dunkerque (1er et 2e de National 1) et les rétrogradations du Mans et d'Orléans (19e et 20e de L2).